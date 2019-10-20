أردوغان: عندما يتعلق الأمر بالوطن واستقرار شعبنا لا نشعر بالحاجة لأخذ إذن من أحد

2019/10/20 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، إن بلاده "لا تشعر بالحاجة لأخذ إذن من أحد عندما يتعلق الأمر بالوطن واستقرار شعبنا".

وأضاف أردوغان أن "المنطقة الآمنة التي حددتها تركيا ستكون من جرابلس إلى حدود العراق بطول 444 كيلومترا وبعمق 32 كيلومترا".وتوعد الرئيس التركي "باستئناف عملية "نبع السلام" فور انتهاء مهلة الـ120 ساعة في حال عدم تنفيذ البنود الـ13 التي تم الاتفاق عليها مع الولايات المتحدة".





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