سحب ركامية رعدية تغطي جنوب وشمال العراق

2019/10/20 | 18:42

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد:الفرات نيوز} كشفت الأرصاد الجوية، اليوم الاحد، عن سحب رعدية تغطي جنوب وشمال العراق.

وذكر المتنبئ الجوي صادق عطية في صفحته على {الفيسبوك} عن" سحب ركامية رعدية في بعض مناطق الجنوب والشمال حالياً.واكد" استمرار فرص زخات من الامطار يرافقها البرق والرعد خاصة في شمال البلاد، وايضا مناطق متفرقة من عموم مدن {الوسط والجنوب ومنها مدينة البصرة}".وأضاف عطية" ربما لن تشمل غرب البلاد ومناطق عديدة من الموصل بسبب الرياح الشمالية الجافة، واما الرياح في باقي المدن فتمتاز انها تكون غير مستقرة ومتقلبة".وكان عطية نوه امس السبت، عن كتلة هوائية باردة نسبياً في طبقات الجو العليا ترافق منخفض جوي سطحي ستسبب حالة من عدم الاستقرار الجوي.



ستتمركز المنظومة هذه خلال اليومين القادمين شمال البحر الاحمر { نتيجة وجود عائق جوي سبق وان ذكرناه في منشور سابق هو بلوك الاوميكا}؛ لترسل تيارات غربية رطبه نحو اجواء البلاد لتتسع رقعة الامطار خلال هذا الاسبوع على فترات لتشمل كافة المدن بنسب هطول زخات متفاوتة بين مكان وآخر، تمتاز بالبرق والرعد ورياح هابطة مسببه اثارة للغبار في مناطق تأثيرها ربما.انتهى

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