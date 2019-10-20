سعد معن يعلن اعفائه من منصب الناطق باسم وزارة الداخلية وتعيين خالد المحنا خلفاً له

2019/10/20 | 18:42

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بغداد اليوم _ بغداد

أعلن اللواء سعد معن، اليوم الأحد، اعفائه من منصب الناطق باسم وزارة الداخلية، وتعيين العميد ...





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