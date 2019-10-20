نفط الوسط بالمركز 82 آسيوياً

2019/10/20 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ الصباح

صنف الاتحاد الآسيوي لكرة القدم نادي نفط الوسط العراقي بالمركز 82 في تصنيف الأندية الذي صدر من الاتحاد القاري مؤخرا.

وقال عضو الهيئة الإدارية لنادي نفط الوسط فراس بحر العلوم: ان اختيار نادي نفط الوسط في الترتيب 82 ضمن تصنيف الاتحاد الاسيوي يعد مكسبا حقيقيا لنادينا رغم حداثة تأسيس النادي مقارنة بالأندية المحلية الأخرى، مع ذلك صنعنا هوية حقيقية للنادي وتمكنا من إيجاد موقع لنا بين الأندية الأسيوية.

وبين أن نفط الوسط تأسس عام 2008 وتأهل للدرجة الممتازة 2014 وتمكنا بنفس العام من أحراز الدوري المحلي والمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الاسيوي وفي العام اللاحق حصلنا على مركز الوصافة وشاركنا كذلك في البطولة الاسيوية ليكون نادي نفط الوسط اسما مؤثرا وندا للأندية الكبيرة.

وأوضح أن هذه الانجازات أتت بجهد وتخطيط من إدارة النادي وبدعم مباشر من وزارة النفط وشركة الأنابيب النفطية الداعمة للنادي واختيارنا في هذا التصنيف يضاعف علينا المسؤولية لتحقيق انجاز أفضل في السنوات المقبلة.

يشار إلى أن تصنيف الاتحاد الاسيوي تضمن وجود ثلاثة أندية عراقية فقط القوة الجوية بالمركز 25 والزوراء في المركز 48 ونفط الوسط بالمركز 82.

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