الزوراء يلتقي الميناء ومهمة صعبة للشرطة أمام «ميسان}

2019/10/20 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / احسان المرسومي

تستأنف مباريات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم، بعد توقف الجولة الماضية بسبب أيام «فيفا دي» واستحقاق المنتخب الوطني في التصفيات المؤهلة لمونديال 2022 وكأس آسيا 2023 واربعينية الامام الحسين «عليه السلام». وستنطلق منافسات الجولة الرابعة من الدوري الممتاز، اليوم الاثنين، بإقامة مواجهتين، حيث يلتقي القوة الجوية مضيفه الكهرباء في ملعب التاجي في تمام الساعة 00 : 3 عصرا، وفي التوقيت نفسه يلاعب الكرخ ضيفه أمانة بغداد في ملعب الاول .

وتستكمل الجولة غدا الثلاثاء ، باقامة 6 مباريات ، إذ يلتقي الزوراء الميناء في ملعب الشعب الدولي في قمة جماهيرية عند الساعة 15 : 5 ، بينما يلاقي الشرطة نفط ميسان في ملعب ميسان عند الساعة الثالثة عصراً.

وفي الثلاثاء أيضاً، سيلعب أربيل مع زاخو في ملعب فرانسوا حريري في الرابعة عصراً، بينما يواجه النفط الديوانية على ملعب الاول في الساعة الثالثة عصراً، وفي التوقيت نفسه يلاقي الصناعات الكهربائية فريق القاسم على ملعب التاجي ويواجه نفط الوسط السماوة على ملعب كربلاء الثانوي.

وتختتم مباريات الجولة بعد غد الأربعاء ، بإقامة مباراتين، حيث يواجه الحدود ضيفه النجف على ملعب التاجي، بينما يواجه الطلبة نفط الجنوب على ملعب الشعب الدولي في 15 : 5 مساءً .

على صعيد متصل قال مدرب نفط ميسان احمد دحام في تصريحات صحفية: ان فريقه جاهز للمباراة ومطالب باستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق نتيجة جيدة ، مبينا انه يخطط للإطاحة بالشرطة .

واشار دحام الى ان الشرطة فريق كبير ويضم خيرة لاعبي المنتخب الوطني، وهو حامل لقب الدوري ومتوج بكأس السوبر، لكننا عازمون على تحقيق نتيجة إيجابية وتكرار سيناريو الموسم الماضي عندما أحرجناهم في ملعبنا وخرجنا بنقطة التعادل من المباراة .

يشار الى أن هذه الجولة هي الأولى التي تشهد مشاركة الطلبة في الدوري الممتاز، بعدما وافقت لجنة المسابقات على مشاركة النادي عقب تسوية ديونه مع اللاعبين السابقين في الفريق .

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