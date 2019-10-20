2019/10/20 | 18:44

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد/ نبيل الزبيدي

احرز البطل عباس حسين الوسام الفضي بوزن 73 كغم باختتام منافسات بطولة العالم بالجودو التي احتضنتها العاصمة الاذربيجانية باكو بمشاركة 800 لاعب ولاعبة يمثلون اكثر من 112 دولة ضمن 16 فعالية.

وقال جاسم غالي الحيدري مدرب منتخب العراق: لقد اقتصرت المشاركة على اربعة لاعبين فقط وحرصنا على التواجد في هذا الحدث العالمي المهم من اجل كسب الخبرة والاحتكاك لاسيما ان لاعبينا اعمارهم صغيرة وينتظرهم مستقبل متميز في رياضة الجودو مشيرا الى ان بطلنا حسين حصل على المركز الثاني بعد فوزه على بطل اوزبكستان والتغلب على بطل جورجيا واجتياز بطل هنغاريا وجمعته المباراة النهائية مع بطل المانيا وكان قريبا من حصد الوسام الذهبي وخسر بفارق قليل من النقاط مبينا انه في فئة الاشبال حل علي مهدي سعيد بالمركز الخامس ضمن وزن 38 كغم بمشاركة 76 لاعبا، وضمن وزن 81 كغم فئة الاشبال حصل اللاعب حسين علي ناجي على المركز الخامس، وفي فعاليات اشبال وزن 34 كغم جاء نصر الله قاسم بالترتيب الخامس من مجموع 50 لاعبا.

مبينا ان اغلب الدول شاركت بفرق كاملة بينما تألف وفدنا من اربعة لاعبين فقط فضلا عن المدربين عباس عامر زويد ومشتاق عيدان وحسين هادي الشديدي مؤكدا ان اللعبة بخير من خلال وجود هذه الوجوه الشابة واللعبة تزخر بالمواهب ولكنها بحاجة الى الاهتمام.



وكان العراق قد حصد المركز الثاني باختتام بطولة الشرطة العربية بالجودو التي احتضنتها قاعة الشعب المغلقة ببغداد حزيران الماضي، بعد ان جمع لاعبونا ثمانية اوسمة ملونة بينما توج الجزائر بلقبها وجمع اربعة اوسمة ذهبية وفضية ونحاسيين، وثالثا مصر ولها ذهبية وفضية ونحاسية، بينما جاء رابعا شرطة تونس وحصد ميدالية ذهبية وثلاث نحاسيات .

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عباس حسين يحرز فضية العالم بالجودو) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عباس حسين يحرز فضية العالم بالجودو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).