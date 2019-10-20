الحشد العشائري يدعو لدمج قيادتي عمليات الانبار والجزيرة: تعددها يشتت الامن

2019/10/20 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/الغد برس:

انتقد القيادي في الحشد العشائري بمحافظة الانبار طارق العسل، اليوم الاحد، تعدد قيادات العمليات في الامنية، فيما دعا لدمجهما.

وقال العسل لـ"الغد برس"، ان"تعدد قيادات العمليات في المحافظة وهي قيادة عمليات الانبار والجزيرة والبادية، يشتت الانجازات الامنية والجهود الاستخبارية والمعلوماتية في محاربة المجاميع الارهابية".

ودعا الى"ضرورة دمج قيادات العمليات التي توجد في الانبار بقيادة واحدة للعمل بشكل موحد في ملف الأمن"، مؤكدا اننا "دعوتنا ليست لتحقيق أهداف شخصية وانما لمصلحة المحافظة".

ويمسك ملف الامن في الانبار قيادة عمليات الانبار وقيادة عمليات الجزيرة والبادية منذ سنوات.

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