الداخلية توضح بعض الفقرات الخاصة باعادة الضباط المفسوخة عقودهم للخدمة

2019/10/20 | 18:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

اوضحت وزارة الداخلية، اليوم الاحد، بعض الفقرات الخاصة باعادة الضباط المفسوخة عقودهم للخدمة.

وذكرت مديرية الموارد البشرية في بيان تلقته "الغد برس"، ان "في إطار الاهتمام الكبير الذي يوليه وزير الداخلية الدكتور ياسين طاهر الياسري، وبرعاية وكيل الوزارة الاقدم عقيل محمود الخزعلي، وبمتابعة واشراف مدير عام ادارة الموارد البشرية اللواء ياسين هادي ثجيل، وايضاحاً من قبل الدائرة القانونية في ضوابط اعادة المشمولين في الفقرة( ج )من المادة (47 )خامسا من قانون الموزانة الاتحادية رقم(1) لسنة 2019 الفقارات التالية، في حالة طرد الضابط من الخدمة بموجب حكم قضائي بات فلا يمكن اعادته الى الخدمة مرة ثانية في قوى الامن الداخلي استدلالاً باحكام بالمادة (40/اولاً/ ب) من قانون عقوبات قوى الامن الداخلي رقم (14) لسنة (2008) المعدل مما يعني عدم شمول المادة اعلاه لهذه الفئة وكذلك فئة الضابط المستقيل كونه رغب بمحض ارادته بترك الخدمة في قوى الامن الداخلي ولم يفصل او يطرد منها".

واضافت "لا تسري احكام المادة اعلاه على المنتسب المستقيل من الخدمة كونه غير مشمول بمصطلح (فسخ العقد او الطرد من الخدمة حسب مفهوم قوانينا الخاصة)، وممكن شمول المفسوخة عقودهم قبل تثبيتهم على ملاك وزارتنا بأحكام المادة اعلاه حيث يمكن شمول حالات الطرد او الفصل من الخدمة بأوامر ادارية صادرة حسب صلاحية الوزير وفق المادة (41) من قانون العقوبات عن قضايا الهروب".

وتابعت "لا تشمل أحكام المادة اعلاه حالات المطرودين وفق احكام قضائية قطعية عن جرائم مخلة بالشرف استناداً الى احكام المادة(40/اولاً/ب) من قانون العقوبات، و ممكن شمول حالات الملغى أوامر تعينهم من المنتسبين لعدم التحاقهم بعد التأكد من شروط التعيين ولا تشمل احكام المادة اعلاه حالات الموظفين المستقيلين لأسباب المعروضة بالفقرة (1)(0)".

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