تسريبٌ لمسودة الحريري للإصلاح

2019/10/20 | 18:59

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

تداولت بعض وسائل الإعلام مسودة رئيس الحكومة اللبنانية سعد الحريري لإصلاحات الأوضاع في لبنان بعد موجة التظاهرات الجماهيرية المطالبة بالإصلاح.

وتضمنت المسودة جملة من إجراءات الإصلاح الاقتصادي من بينها، خفض رواتب جميع النواب والوزراء الحاليين والسابقين خمسين بالمئة، وإلغاء جميع الصناديق، وفرض ضرائب على المصارف وشركات التأمين بنسبة خمسة وعشرين بالمئة، وإلغاء خفض معاشات التقاعد للجيش والقوى الأمنية.

كما شملت المسودة وضع سقف لرواتب العسكريين لا يتجاوز رواتب الوزراء، وتقديم مصرف لبنان والمصارف الخاصة ثلاثة مليارات دولار لخزينة الدولة، وإلغاء بعض المجالس والوزارات كوزارة الإعلام، فضلاً عن إلغاء كل أنواع الزيادات في الضرائب على القيمة المضافة والهاتف والخدمات العامة، ورفع السرية المصرفية عن حسابات النواب والوزراء والمسؤولين في الدولة، وخصخصة قطاع الاتصالات الحيوية، وإقرار قانون استعادة الأموال المنهوبة.

يشار إلى أن العاصمة اللبنانية بيروت وعددا من المحافظات تشهد لليوم الرابع تظاهرات جماهيرية حاشدة احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد.

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