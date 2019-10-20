هذه التسريحة التي تظهرك أصغر سناً

2019/10/20 | 19:06

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ان قصة الشعر المثالية المناسبة للعمر من الأمور الصعبة خاصة إذا كنت تحاولين التنقل بين الأنماط الحديثة مع تقدمك في السن.ومع المخاوف من التجاعيد وتدلي الوجه، وترقق الشعر بشكل طبيعي مع مرور الوقت، قد يصعب معرفة القصة والتسريحة المناسبة.لذلك يقدم مجموعة من كبار مصففي الشعر في بريطانيا نصائح عن أفضل طرق لتصفيف الشعر

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