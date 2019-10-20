"قسد" تنسحب بشكل كامل من مدينة رأس العين

2019/10/20 | 19:10

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ انسحبت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) اليوم الأحد، بشكل كامل من مدينة رأس العين الحدودية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، تنفيذًا لاتفاق تركي أمريكي لوقف إطلاق النار ينص على انسحاب مقاتليها من منطقة حدودية.وينص الاتفاق على انسحاب تلك القوات من منطقة بعمق 32 كيلومترًا لم يحدد طولها.وأكدت قوات سوريا الديمقراطية، أمس السبت، أنه بمجرد السماح لمقاتليها بمغادرة رأس العين، ستسحب قواتها من منطقة تمتد بين رأس العين وتل أبيض بطول نحو 120 كيلومترًا، لكن أنقرة تصر على انسحاب المقاتلين الكورد من منطقة بطول 440 كيلومترًا من الحدود العراقية إلى نهر الفرات.

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