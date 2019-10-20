وزير العمل والشؤون الاجتماعية يجري جولة تفقدية لمحافظة المثنى ممثلاً عن رئيس الوزراء

2019/10/20 | 19:11

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- زار ممثل رئيس الوزراء وزير العمل والشؤون الاجتماعية الدكتور باسم عبدالزمان والوفد المرافق له، اليوم الأحد، محافظة المثنى لتفقد أحوال المواطنين والاستماع لطلباتهم.

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