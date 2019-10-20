القبض على متهمين اثنين وضبط عدد من الأسلحة في عملية أمنية وسط البصرة

2019/10/20 | 19:13

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بغداد اليوم

بغداد اليوم _ نينوى

اعلن قائد عمليات نينوى اللواء الركن نومان عبد نجم الزوبعي، اليوم الاحد، دخول 329 عائلة سورية إلى العراق، ونقلها إلى مخيمات في إقليم كردستان.

وقال الزوبعي في بيان، إن "329 عائلة سورية نازحة نقلت جميعا، بعد دخولها محافظة

بغداد اليوم- ديالى

أكد مسؤول محلي في محافظة ديالى، الاحد، استحصال الموافقات الرسمية على نشر فوج قتالي من الجيش في اكبر ناحية حدودية مع ايران شرقي المحافظة.

وقال مدير ناحية مندلي وكالة (90كم شرق بعقوبة) مازن الخزاعي في حديث لـ(بغداد اليوم)، انه

بغداد اليوم _ كربلاء

اعلن قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد علي زويني، اليوم الأحد، نجاح الخطة الأمنية الخاصة بتأمين الزيارة الأربعينية في المحافظة، فيما أشار إلى مشاركة 16 مليون زائر، بينهم 4 ملايين عربي وأجنبي، في مراسم الزيارة.

وقال زويني في بيان

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