سيد جعفر: سنركز على الفئات العمرية ونشر لعبة السباحة

2019/10/20 | 19:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / عماد البكري

اعلن فيصل سيد جعفر عضو لجنة المدربين في الاتحاد العراقي للسباحة التي تشكلت مؤخرا خطة مستقبلية لتطوير اللاعبين والمدربين واعادة الروح للعبة السباحة التي شهدت تراجعا مخيفا في السنوات الاخيرة الماضية ..مشيرا الى ان لجنته سمت مؤخرا مدربي الفئات العمرية ومساعديهم حيث تمت تسمية محمد ليث لفئة الشباب واحمد حازم للمتقدمين وعمر فيصل لاعمار 10 سنوات فما دون وساري عبد الله لفئة 12 عاما..



وستقوم اللجنة بمتابعة المدربين واجراء الاختبارات كل ثلاثة اشهر لجميع السباحين للاطلاع على مستوياتهم وتسجيل الملاحظات وتأشير الاخطاء ان وجدت وطالبنا كل مدرب بتقديم منهاجه الخاص .

وقال جعفر: ان الاتحاد العراقي للسباحة سيركز في الفترة المقبلة على الفئات العمرية ونشر اللعبة في جميع المحافظات ومتابعة الموهوبين وضمهم للمنتخبات الوطنية اضافة الى الاهتمام بالمدارس التي تشكلت مؤخرا مثل مدرسة الشرطة والجيش والاعظمية ومدرسة وزارة الشباب واتحاد السباحة حيث استقبلت هذه المدارس عددا كبيرا من الصغار من الاولاد والبنات وسنعمل على تنظيم مسابقات بين هذه المدارس لتحفيزهم وتطوير مواهب السباحين والسباحات الصغار والكشف عن المتميزين .

وعن البطولة الاخيرة التي نظمها اتحاد اللعبة قال: ان هذه البطولة هي الاولى التي نظمها الاتحاد بتشكيلته الجديدة وشارك بها 23 ناديا من بغداد والمحافظات للمتقدمين والشباب والناشئين لسباحة المسافات الطويلة وجرت على نهر دجلة وكانت بطولة ناجحة بكل المقاييس وشهدت تنظيما متميزا من كل الجوانب .

واختتم جعفر حديثه بالقول: اتمنى ان تنتهي مشكلات الرياضة وان تتصالح الجهات المسؤولة فيما بينها حيث اثرت مشكلات الاولمبية والوزارة في مجمل الحركة الرياضية وعرقلت مسيرتها وتاثرت السباحة بهذه المشاكل بعد ان تم حجب الدعم المادي عنها ما ترك اثارا سلبية على تدريباتنا ومشاركاتنا الخارجية .

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