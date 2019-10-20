ناشطون يرفعون وسماً للافراج عن متظاهر معتقل منذ اسبوعين

2019/10/20 | 19:18

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد رفع ناشطون وسم على فيسبوك للمطالبة بالافراج عن المعتقل صفوان عصام وهو المعيل لوالدته التي تمر بظروف صعبة بحسب قولهم.وقال الناشط على السومري في تدوينة على فيسبوك، إلى “كل من يستطيع تقديم المساعدة بإطلاق سراح صفوان عصام وغيره من المختطفين!”.وأضاف، “المواطن العراقي صفوان عصام حسين، من محافظة بغداد شارك في […]

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