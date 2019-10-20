مهند البراك - من محن اقتتال الأخوة و جرحاها .1.

2019/10/20 | 19:20

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #مهند_البراك اثارت صور لقرية " نيره جين و الشرغة " التي عرضها الصديق العزيز"مصطفى ياسين" على الفيسبوك و في الذكرى السنوية الحزينة لإشعال " الحرب المنسية" مشاعر كبيرة للاستجابة لطلب عديد من الانصار لتوثيق ما عشته في احدى المراحل الحرجة من نضال الشعب الكردي و قواه التحررية التي ابتليت باقتتال الأخوة آنذاك، و وظفته الدكتاتورية لمآربها الشريرة و سقط في مجراها مئات البيشمركة و الانصار الشجعان و اهالي القرى شهداء، م......

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