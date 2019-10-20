غراهام يكشف تفاصيل جديدة عن

2019/10/20 | 20:29

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اربيل (كوردستان 24)- اعلن السيناتور الأمريكي ليندزي غراهام بأن الخطة هي انشاء منطقة عازلة غير عسكرية بين تركيا والكورد.

وقال غراهام لقناة فوكس نيوز الامريكية، اليوم الاحد، "قابلت ترامب يوم أمس واخبرني ان الخطة هي انشاء منطقة عازلة غير عسكرية بين تركيا والكورد تديرها قوات دولية لا امريكية".

واشار غراهام الى ان الامريكيين سيغطون المنطقة جويا مع مراعاة مخاوف تركيا من العناصر الكوردية التي تعتبرها ارهابية.

وتابع "هذه خطة تاريخية ستضمن الامن لحليفتنا تركيا ولحلفائنا الكورد كما قمنا بتأمين مصادر النفط باشراف قسد والتي ستمول العمليات ضد داعش هناك."

ويقول الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن "المنطقة الآمنة التي حددتها تركيا ستكون من جرابلس إلى حدود العراق بطول 444 كيلومترا وبعمق 32 كيلومترا".

وهدد اردوغان باستئناف العملية العسكرية فور انتهاء مهلة 120 ساعة في حال عدم تنفيذ الاتفاق الامريكي التركي.

وانسحبت قوات سوريا الديمقراطية اليوم الاحد من مدينة راس العين بشمال شرق سوريا بعد نحو 10 ايام من المعارك وذلك على اثر اتفاق امريكي تركي.

وقال المتحدث الرسمي باسم قوات سوريا الديمقراطية كينو كبريئل في بيان "في إطار اتفاق الوقف المؤقت للعمليات العسكرية مع الجانب التركي وبواسطة أمريكية، تم اليوم إخلاء مدينة رأس العين من مقاتلي قوات سوريا الديمقراطية بشكل كامل.



حيث لم يعد لدينا أي مقاتلين داخل المدينة".

سوار احمد

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