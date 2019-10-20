محيي الدين محروس - التعصب القومي: أسبابه ومظاهره وسبل معالجته

2019/10/20 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محيي_الدين_محروس يُلاحظ في الوقت الحاضر تصاعد الخطاب القومي المتعصب من مختلف القوميات في سوريا وفي دول الشرق الأوسط، وهذه الظاهرة تُعتبر حديثة العهد تاريخيا! فما هي أسبابها، وكيف تتجلى؟ وكيف يمكن التصدي لها؟ بداية لابد من تقريب مفهوم الشعور بالانتماء القومي وتمييزه عن التعصب القومي.بصورة عامة وللاختصار يمكن القول بأن مفهوم القومية هو مفهوم حديث العهد من القرن التاسع عشر والقرن العشرين.وفي بلادنا تزامن ......

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