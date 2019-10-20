محمد عبعوب - تجريم وجه الانثى.. كيف ولماذ؟!! (1) الوجه كمدخل لبناء علاقة انسانية..

2019/10/20 | 20:30

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #محمد_عبعوب (1) ما إن يستكمل الطفل –ذكرا كان او انثى- بعد ولادته باسابيع بناء شبكية عينيه وتظهر له ولأول مرة صورة وجه والدته وهو متعلق بحلمة صدرها تمده بالدفئ والشبع؛ حتي يطلق اولى ابتسامات الرضا والفرح لحصوله على صورة لهذا الكائن الذي دفع به الى الوجود ويمده بأسباب الراحة والشبع واستمرار الحياة..مشهد وجه الام الذي يلتقطه الوليد في تلك اللحظة ويتكرس في ذاكرته، سيظل مصدر طمأنينتة وسعادته التي تدف......

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