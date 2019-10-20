2019/10/20 | 20:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اكد رئيس اركان الجيش العراقي الفريق أول ركن عثمان الغانمي، أنه تم تشكيل لجنة عليا بتوجيه القائد العام للقوات المسلحة لتأمين الزيارة الاربعينية، كاشفا عن نجاح الخطة الامنية دون أي خرق أمني.

شارك هذا الموضوع:

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عثمان الغانمي: نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة دون اي خرق أمني) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عثمان الغانمي: نجاح الخطة الأمنية الخاصة بالزيارة دون اي خرق أمني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).