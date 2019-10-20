تسريبات عن نتائج التحقيق بالتظاهرات: ’’ضباط صغار’’ سيدانون وهذا ما يخص القناصين

2019/10/20 | 20:46

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بغداد اليوم - بغداد

كشف مصدر مطلع، اليوم الاحد، عن أبرز الجهات التي ستدان في التحقيقات الجارية من قبل اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في الأحداث التي رافقت التظاهرات الأخيرة.

وقال المصدر، في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "المعلومات التي وردتنا تؤكد بان ضباطا برتب صغيرة سيتم محاسبتهم، فيما سيتم اعفاء الجهات العليا من اية مسؤولية".

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "الادلة التي توفرت للجنة اكدت تورط قيادات عسكرية كبيرة ومسؤولين كبار بالدولة بعمليات قمع المتظاهرين"، مؤكداً أن "نتائج التحقيقات لن تكون ذات فائدة".

وتابع المصدر، أن "موضوع القناصين اثناء التظاهرات سيتم نفيه وتكذيبه بحجة عدم توفر الادلة التي تثبت ذلك".

وكان رئيس الوزراء عادل عبد المهدي قد اطلع، الجمعة (18 تشرين الأول 2019)، على آخر النتائج التي توصلت اليها اللجنة التحقيقية في الأحداث التي رافقت التظاهرات مطلع الشهر الحالي، والتي ستعلن في الايام القليلة المقبلة.

وقال المكتب الاعلامي لعبد المهدي في بيان، إن الاخير "حضر، اجتماع اللجنة الوزارية العليا للتحقيق في أحداث التظاهرات".

وأضاف، أن عبد المهدي "اطلع على آخر النتائج التي توصلت اليها اللجنة التحقيقية، التي أوشكت على إنهاء أعمالها، حيث جرى مناقشة التقارير وإبداء الملاحظات والتوصيات اللازمة ليتم رفعها بشكلها النهائي الى رئيس مجلس الوزراء في وقت قريب، والإعلان عنها في الايام القليلة المقبلة".

بغداد اليوم _ بغداد

حذر عضو مجلس النواب، محمد الكربولي، اليوم الأحد، الحكومة من تمرير قوائم المرشحين لشغل مناصب الدرجات الخاصة "خلافاً للمهنية"، لأن ذلك "سيكرس من مشكلة العدالة المفقودة في مؤسسات الدولة".

وكتب الكربولي في تغ

بغداد اليوم - ديالى

قال عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان النائب عبد الخالق العزاوي، الأحد، 20 تشرين الأول، 2019، إن ما اسماها ممرات الشر من صلاح الدين صوب ديالى مفتوحة منذ 3 سنوات متتالية.

وذكر العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

بغداد اليوم _ بغداد

قرر مجلس المفوضية في المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، تعيين ثلاثة مدراء عامين لمكاتب انتخابات محافظات بابل والأنبار وصلاح الدين.

وحصلت (بغداد اليوم) على وثائق صادرة من الامانة العامة لمجلس المفوضية موجهة إلى رئيس ا

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