أنقرة تطالب واشنطن باستخدام «نفوذها» لضمان انسحاب الأكراد من شمال سوريا

2019/10/20 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة ـ الصباح الجديد : دعت أنقرة واشنطن إلى استخدام «نفوذها» لدى القوات الكردية لضمان انسحابها المنظّم من شمال شرق سوريا، حسب ما أكد المتحدث الرئاسي التركي لوكالة فرانس برس مضيفاً أن تركيا لا نية لديها في «احتلال» هذه المنطقة الحدودية.وقال ابراهيم كالين في مقابلة مع فرانس برس «نحن متمسكون بهذا الاتفاق.وينصّ على ...

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