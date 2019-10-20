2019/10/20 | 20:48

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أضافت وزارة الصناعة الصينية شركة تسلا للسيارات الكهربائية لقائمة حكومية تضم مصنعي السيارات المعتمدين، وذلك بعد أن منحتها الترخيص المطلوب لبدء الإنتاج هناك.ونشرت وزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات القائمة.وقال يا له تشانغ رئيس شركة أوتوموتيف فورسايت للاستشارات في شنغهاي إن ذلك يعني «منح الضوء الأخضر تماما لتسلا لبدء الإنتاج في الصين»، مضيفا أن الشركة ...

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