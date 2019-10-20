واسط تباشر توزيع الأراضي السكنية المجانية بين ساكني العشوائيات

2019/10/20 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

الكوت / حسن شهيد العزاوي

كركوك / نهضة علي

باشرت محافظة واسط عمليا شمول الأسر بقطع الاراضي السكنية مجانا، مؤكدة تعويض جميع ساكني العشوائيات بقطع اراض.

في غضون ذلك، شرعت محافظة كركوك بحسم موضوع تخصيص قطع الاراضي وبناء الوحدات السكنية للشرائح المجتمعية الفقيرة.

وقال مدير اعلام محافظة واسط ماجد العتابي في تصريح خاص ادلى به لــ"الصباح": ان المحافظة شكلت لجنة عليا للسكن، لتوفير سكن للأسر الواسطية وانهاء حالة العشوائيات بالمحافظة من خلال تخصيص قطعة ارض سكنية لكل أسرة تتكفل الحكومة المحلية بتوفير جميع خدماتها وبناها التحتية.

وافصح عن توزيع استمارة بين ذوي الدخل المحدود لتخصيص قطع اراض سكنية باعتماد مسقط الرأس، مشيرا الى ان المحافظة ستصدر قريبا استمارة اخرى تشمل عموم الشرائح الاخرى للتقديم على الاراضي السكنية.

واوضح العتابي ان اللجنة ستعمل على الحد من اتساع ظاهرة البناء بالاراضي الزراعية والعشوائيات، مشيرا الى مساعيها لتحويل جنس بعض الأراضي الزراعية الى سكنية، مؤكدا انه في حال عدم امكانية تحويل جنسها، فسيتم تعويض ساكنيها بقطع اراض سكنية مجانا، لافتا الى استمرار ادارة واسط المحلية بفرز الاراضي السكنية وتوزيعها بين الشرائح المشمولة ضمن المبادرة الوطنية للسكن، منوها بأن التوزيع سيشمل الموظفين وغير

الموظفين.

في السياق ذاته، شرعت محافظة كركوك بخطوات فعلية من اجل حسم موضوع تخصيص قطع الاراضي وبناء الوحدات السكنية لشمول الشرائح المجتمعية الفقيرة بها وفق الضوابط والتعليمات، بحسب ما ذكره مسؤول الاعلام والعلاقات فيها مروان ابراهيم.

واوضح في حديث خاص ادلى به لـ"الصباح"، ان اجتماعا عقد في المحافظة شكلت على اثره، لجنة برئاسة المحافظ وعضوية الدوائر ذات العلاقة ورؤساء الوحدات الادارية المهتمة بموضوع شريحة الفقراء في كركوك ممن يستحقون رواتب شبكة الحماية والاجراءات المتخذة بصدد ذلك، فضلا عن فرز الاراضي وتحديد المستحقين، مشيرا الى وجود 2000 قطعة ارض تم فرزها جنوب المدينة وسيتم توزيعها بين المستحقين خلال المدة المقبلة باعتماد مؤشرات الفقر.

وذكر ابراهيم ان الاجتماع ناقش ايضا، التوجيهات العليا بشأن بناء 100 الف وحدة سكنية في عموم البلاد لتوفير السكن الملائم للشرائح المشمولة، مفصحا عن وضع خطة اولية لتنفيذ مشاريع بناء وحدات سكنية في ما يخص كركوك وفق المساحات المتوفرة من الاراضي لتغطية الحاجة، منوها بأن الخطة تضمنت توزيع 300 وحدة سكنية بنيت جنوب منطقة دوميز اولا، وانشاء اربعة الاف وحدة اخرى، اذ تم تحديد المناطق التي سيتم انشاء البناء فيها، وهي بناء مجمع سكني بناحية الملتقى واخر جنوب

منطقة دوميز.

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