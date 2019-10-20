مصرف الرشيد يطلق قروضا متنوعة

2019/10/20 | 20:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

اطلق مصرف الرشيد، امس الاحد، قروضا متنوعة خاصة بالمشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل والارامل والمطلقات وقروض البناء.

وذكر بيان صحفي للمصرف تلقت "الصباح" نسخة منه امس، ان المدير العام لمصرف الرشيد رشاد خضير وحيد، يعقد اجتماعات متواصلة من اجل تنفيذ حزمة الاصلاحات التي دعت لها الحكومة على ضوء توجيهات المرجعية الدينية المقدسة، مبينا ان المصرف دعا جميع المستثمرين الراغبين في بناء مجمعات سكنية، الى مراجعة الفروع من اجل منحهم قروضا للبناء.

واضاف البيان ان المصرف وجه في الوقت نفسه، دعوته الى اصحاب المعامل الصناعية المتوقفة والمزارعين والتجار بأصنافهم كافة، لتقديم طلباتهم من اجل منحهم جميع التسهيلات المصرفية بغية تطوير واعادة تشغيل المعامل لغرض استيعاب اكبر عدد من العاطلين فيها.

وافصح البيان عن توجيه المصرف لمدراء الاقسام والفروع فيه باستقبال المواطنين وترويج طلباتهم لمنح قروض المشاريع الصغيرة للعاطلين عن العمل والارامل والمطلقات وقروض البناء لجميع المواطنين التي تصل الى 50 مليون دينار، اضافة الى قروض ذوي المهن الصحية وسلف الموظفين والمتقاعدين وقروض السيارات، مشيرا الى ان العمل جار لاستحداث خدمات جديدة من شأنها الاسهام في حل الازمات التي يعاني منها المواطن.

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