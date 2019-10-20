الصحاف: العراق لن يتسلم إرهابيي داعش الأجانب وعلى دولهم ان تتكفل بهم

2019/10/20 | 20:53

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت وزارة الخارجية، عن موقف العراق من تسلم عناصر تنظيم داعش الإرهابي، من خارج البلاد.

وأكد المتحدث باسم الوزارة احمد الصحاف في بيـان، ان العراق معنيّ بتسلّم إرهابيّين داعش الذين يحملون الجنسيّة العراقيّة وعائلاتهم، وسيقوم بمحاكمتهم في المحاكم العراقـيّة، وفق القوانين النافذة، لكنه غير معنيّ بالإرهابيّين الأجانب، الذين قاموا بعمليّات إرهابيّة خارج العراق، لافتا الى ان على بلدانهم أن تتكفل بهم.

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