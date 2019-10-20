مشارك في الابادة الايزيدية، قتلنا الايزيديين واخذنا الشابات الايزيديات

2019/10/20 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ متابعة نشرت صحيفة “القضاء” التابعة لمجلس القضاء الأعلى، اعترافات “الإرهابي” في تنظيم داعش المدعو “أبو سراقة”، حيث شارك في مجزرة سنجار عام 2014 واعترف بقتل المدنيين من الشيوخ والأطفال وخطف النساء الإيزيديات.وجاء في اعترافات “أبو سراقة”، والذي ألقي القبض عليه بجهود استخباراتية ‏وبإشراف مباشر من قبل قاضي تحقيق نينوى المختص بقضايا …

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