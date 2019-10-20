كيف استقبل الايزيديين القادمين من شمال شرق سوريا وما هو عدد العوائل التي وصلت جبل شنگال؟

2019/10/20 | 20:54

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 _ تحسين شيخ كالو وصل اليوم الأحد 20.10.2019 جبل شنگال غرب محافظة نينوى شمال العراق عدد من العوائل الايزيدية السورية هربا من العدوان التركي على شمال شرق سوريا .“جلال العسن” ناشط مدني قال ل”ايزيدي 24″ لقد وصلت 35 عائلة ايزيدية من سوريا إلى شنگال هربا من القصف التركي على مناطقهم شمال …

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