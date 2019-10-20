الزوراء يكثف تحضيراته استعدادا لملاقاة الميناء المتصدر

2019/10/20 | 21:00

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

يواصل نادي الزوراء تدريباته وتحضيراته لملاقاة نادي الميناء، بعد غد الثلاثاء، في الجولة الرابعة من الدوري الممتاز على ملعب الشعب الدولي.

وشهدت تدريبات اليوم ، عودة الحارس جلال حسن للتدريبات الفردية الخاصة التي اجراها مع الكادر الطبي، حيث سيعود للتدريبات الجماعية بعد مباراة الميناء .

من جهة اخرى، يواصل اللاعبان نجم شوان وعلاء رعد تدريباتهم بشكل فردي وستكون عودتهم للتدريبات الجماعية ايضاً بعد مباراة الميناء.





يذكر ان الزوراء يحتل المركز الثالث برصيد ٤ نقاط من مباراتين ، في حين يتربع الميناء على صدارة الترتيب برصيد ٧ نقاط من ثلاث مباريات

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