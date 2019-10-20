اللواء أحمد زويني: محافظة كربلاء استقبلت الحشود المليونية ضمن خطة متناسقة بين جميع القطعات

2019/10/20 | 21:07

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال قائد شرطة كربلاء اللواء أحمد زويني، إن محافظة كربلاء استقبلت الحشود المليونية ضمن خطة متناسقة بين جميع القطعات، مشيرا الى ان هذا النجاح يضاف الى الانتصارات التي حققتها الاجهزة الامنية ضد الارهاب.

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