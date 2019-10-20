محافظ نينوى: لا صحة لدخول عناصر من تنظيم داعش الارهابي الى المحافظة

2019/10/20 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفى محافظ نينوى منصور المرعيد، اليوم الأحد، المعلومات المتداولة بخصوص دخول عناصر تنظيم داعش الإرهابي الى اراضي المحافظة.

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