2019/10/20 | 21:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر المكتب الإعلامي لوزير التخطيط، اليوم الأحد، توضيحاً بخصوص الفيديو الذي انتشر في بعض مواقع التواصل الإجتماعي لموكب الوزير.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (التخطيط تصدر توضيحاً بخصوص فيديو موكب الوزير) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (التخطيط تصدر توضيحاً بخصوص فيديو موكب الوزير) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).