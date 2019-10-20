مقتل وإصابة نحو 54 شخصاً في بنغلاديش بسبب منشور على

2019/10/20 | 21:17

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم _ متابعة

أفادت وكالة "رويترز"، اليوم الأحد، بمقتل 4 أشخاص على الأقل وإصابة نحو 50 آخرين، في اشتباكات مع الشرطة بسبب منشور مسيء للمسلمين على "فيسبوك"، في بنغلاديش.

وبحسب وكالة "رويترز"، فقد اندلعت الاشتباكات في منطقة بولا الجنوبية الواقعة على بعد 195 كيلومترا من العاصمة دكا، إثر احتجاج حشود غاضبة بسبب تقارير عن نشر أحد الهندوس منشورا على "فيسبوك" تضمن ازدراء للنبي محمد.

وقال سركار محمد قيصر، مسؤول الشرطة في بولا: "أطلقنا طلقات فارغة دفاعا عن النفس لكن بعض الناس بدأوا في رشق أفرادنا بالحجارة، ما دفعنا للاحتماء بأحد المباني".

وأضاف أن أربعة أشخاص قتلوا في حين أصيب شرطي بالرصاص خلال الاشتباك.



وجرى إرسال قوات من حرس الحدود وتعزيزات من الشرطة إلى بولا.

يذكر أنه يعيش في بنغلاديش نحو 168 مليون نسمة، زهاء 90% منهم من المسلمين.

بغداد اليوم- الانبار

كشف مصدر مسؤول من داخل محافظة الانبار، اليوم الاحد، عن اعفاء مدير عام صحة الانبار خضير شلال، وتكليف صلاح العزي بدلاً عنه.

وقال المصدر لـ(بغداد اليوم)، ان "تم تكليف صلاح العزي مديراً لصحة الانبار بدلا عن خضير شلال الذي

بغداد اليوم _ بغداد

أصدر المكتب الإعلامي لوزير التخطيط، نوري الدليمي، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن شريط مصور لموكب حكومي في الأنبار، قال ناشطون بموقع "فيسبوك" أنه تابع للدليمي.

وذكر المكتب، في بيان تلقت (بغداد اليوم) نسخة منه،

بغداد اليوم- ديالى

رأى رئيس مجلس محافظة ديالى، علي الدايني، الأحد، أن تطبيق قرار تجميد مجالس المحافظات سيؤدي الى تسونامي ازمات متلاحقة.

وقال الدايني في حديث لـ(بغداد اليوم)، إن "محاولة مجلس النواب تطبيق قرار تجميد مجالس المحافظات ومنه

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