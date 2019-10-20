العدل: مساع لتخصيص 5 آلاف درجة وظيفية

2019/10/20 | 21:24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / وفاء عامر

فاتحت وزارة العدل الامانة العامة لمجلس الوزراء من اجل تخصيص خمسة الاف درجة وظيفية لملاك دائرة الاصلاح العراقية ضمن خطة واسعة لتطويرها.

وافاد المتحدث الرسمي باسم الوزارة ثائر الجبوري في تصريح خاص ادلى به لـ"الصباح" بان وزارته فاتحت الامانة العامة لمجلس الوزراء لتخصيص خمسة الاف درجة وظيفية لملاك دائرة الاصلاح العراقية استعدادا لقرب افتتاح ثلاثة سجون في البلاد.

واردف ان السجون هي: بابل الذي سيتم افتتاحه حديثا، وبغداد المركزي والبلديات بعد القيام بعملية واسعة من اجل تأهيلهما لغرض زيادة طاقتهما الاستيعابية، عادا افتتاح سجون جديدة او تهيئتها وشمولها بأفضل الخدمات الحديثة، جزءا من خطة الوزارة الهادفة الى تطوير المؤسسات الاصلاحية ورفع مستواها مما يتطلب تهيئة الملاكات اللازمة لادارتها بالشكل

الامثل.

في السياق نفسه اشار الجبوري الى ان اللجنة العليا المشكلة بوزارته للنظر في طلبات الفصل السياسي، مستمرة في عملها بدراسة طلبات المفصولين الراغبين بالعودة الى الوظيفية، منوها بانها احالت العديد منها الى لجنة مختصة للنظر بصحة الاولويات المقدمة، لتتم دراستها من قبل وزير العدل فاروق الشواني قبل اعادتهم للخدمة.

وافصح عن أن وزارته بصدد اعداد مشروع يهدف الى تعديل قانون دائرة الاصلاح رقم 14 لسنة 2018، الذي احيل على الدائرة القانونية فيها من اجل البت فيه واكمال صيغته النهائية قبل رفعه الى مجلسي الوزراء والنواب، مبينا ان القانون يعالج مسألة الشهادات المزورة.

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