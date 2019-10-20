الأمن النيابية تكشف عن موعد إعلان «نتائج» التحقيقات بشأن قتل المتظاهرين

2019/10/20 | 21:26

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رصد- الحل العراق أعلنت #لجنة_الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، عن موعد إعلان نتائج التحقيق النهائية لجميع المحافظات، بشأن الأحداث التي رافقت التظاهرات الأخيرة التي اندلعت في البلاد.وقال عضو اللجنة […]

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