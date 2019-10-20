عضو بمجلس بابل يكشف تفاصيل إقالة رئيسه مجلسه: قدم استقالة لرئيس كتلته

2019/10/20 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

كشف عضو مجلس محافظة بابل، على جاسم السلطاني، اليوم الأحد، عن تفاصيل إقالة رئيس المجلس، رعد الجبوري.

وذكر السلطاني، لـ"الغد برس"، أن " رئيس مجلس المحافظة، رعد الجبوري، قدم رسميا استقالته إلى رئيس كتلته، هيثم الجبوري، وكان من المؤمل عقد جلسة مساء اليوم، لكنها فشلت لعدم دعوة الرئيس المستقيل لها، كونه المسؤول قانونا عن دعوة المجلس لعقد الجلسة من عدمها".

وبين، أن " المجلس عازم على إقالة الجبوري من منصبه، وانتخاب شخص آخر بديلا عنه، فيما سيتم اتخاذ اجراءات قانونية بحق الجهات المقصرة بحق المتظاهرين بينهم الرئيس المستقيل ".

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