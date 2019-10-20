المان يونايتد يوقف سلسلة انتصارات ليفربول بالتعادل معه ١-١

2019/10/20 | 21:31

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / الغد برس:

خطف ليفربول تعادلا بشق الانفس من نظيره مانشستر يونايتد بهدف لمثله في المباراة التي اقيمت ، اليوم الاحد ، على ملعب الاولد ترافورد ضمن مباريات الجولة التاسعة للدوري الانكليزي .

افتتح مانشستر يونايتد التسجيل في الدقيقة ٣٦ عبر ماركوس راشفورد ، وقبل نهاية الشوط الاول بدقيقتين سجل ساديو مانيه هدف التعادل للريدز لكن تم الغاءه بسبب لمس الكرة ليد مانيه .

في الشوط الثاني زادت محاولات ليفربول وضغط من اجل معادلة النتيجة ، قابله مان يونايتد بهجمات مرتدة خطيرة كاد من خلالها مضاعفة النتيجة ، حتى جاءت الدقيقة ال ٨٥ التي اعلنت عن هدف التعادل لليفربول عن طريق ادم لالانا ، ليطلق بعدها حكم اللقاء صافرة النهاية .

وبهذ النتيجة ارتفع رصيد مانشستر يونايتد إلى ١٠ نقاط في المركز ال ١٣ ، بينما ارتفع رصيد ليفربول إلى ٢٥ ، نقطة في صدارة الترتيب.

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