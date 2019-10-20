بالفيديو.. غضب في الكويت بسبب حفل لمطربين عراقيين ومواطن يشتكي ضد زوجته بعد مشاهدتها!

2019/10/20 | 21:34

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أثار حفل غنائي لفنانين عراقيين أقيم مؤخرا في أحد فنادق الكويت، وتخلله رقص لبعض الحضور، غضبا كبيرا لدى مجموعة من النواب الكويتيين والنشطاء الإسلاميين في البلاد.وأقيم الحفل الغنائي مساء الجمعة الماضي في فندق كراون بلازا، حيث أحياه المطربان العراقيان، حسام الرسام وأصيل هميم، وشهد تفاعلا كبيرا من الحاضرين الذين شاركوا الفنانين أداء الأغاني والرقص […]

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