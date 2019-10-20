نائب يكشف سبب تأخر حسم ملف الدرجات الخاصة ويعلن عددها

2019/10/20 | 21:48

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بغداد اليوم _ بغداد

كشف عضو مجلس النواب، عن تيار الحكمة الوطني، محمود ملا طلال، اليوم الأحد، عن سبب تأخر حسم مل...





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