2019/10/20 | 21:52

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة / خطوة برس قتل ثلاثة جنود أمريكيين وجرح 3 آخرون بحادث تحطم عربة مدرعة أثناء تدريبات في قاعدة عسكرية بولاية جورجيا الأمريكية.وقال العقيد باتريك هاستد، المتحدث باسم قاعدة “فورت ستيوارت” العسكرية، إن “ثلاثة جنود قتلوا وتم تحويل 3 آخرين إلى مستشفى (وين آرمي كميونيتي)، حيث تجري معالجتهم حاليا”.وأضاف هاستد أن

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل واصابة ستة جنود داخل قاعدة في ولاية جورجيا الأمريكية وكالة خطوة برس.

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