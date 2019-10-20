العراق يسعى لتعزيز العلاقات مع الاتحاد الاوروبي والناتو

2019/10/20 | 21:56

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بغداد / الصباح

بحثتْ وزارة الخارجية مع بعثة الاتحاد الاوروبي في بغداد آليات تعزيز العلاقات بين الجانبين، بينما استعرض السفير العراقي في كندا مع بعثة الناتو التعاون المشترك في المجالات العسكرية.

وذكر بيان للوزارة تلقت «الصباح» نسخة منه، ان «معاون رئيس دائرة المنظمات والمؤتمرات الدولية الوزير المفوض علي هلال، استقبل نائب رئيس بعثة الاتحاد الاوروبي في بغداد جان بيرنارد بولفان، والمستشار السياسي للبعثة بوب مار ليفيلد، في مقر الوزارة».

وأضاف أن «الطرفين تباحثا بشأن سبل التنسيق المشترك بين العراق والاتحاد الاوروبي ضمن اطار العمل والتنسيق الدوليين والتفاهم المشترك بين العراق ودول الاتحاد الاوروبي بشأن المسائل المعروضة في المنظمات الدولية وآليات تعزيز العلاقة مع بعثة الاتحاد الاوربي في بغداد وتذليل كافة المعوقات».

وأوضح البيان، أن «معاون رئيس الدائرة قدّم إيجازاً عن العلاقة المتميزة بين العراق والمنظمات الدولية واهمية ان تلعب تلك المنظمات والوكالات المتخصصة، وخاصة العاملة منها في العراق، دوراً مهماً في عملية إعادة الاعمار ومحاربة الارهاب ودعم حكومة العراق في تنفيذ برامجها الوطنية وتحقيق اهداف التنمية المستدامة».وفي بيان اخر للوزارة فان «سفير جمهورية العراق في كندا وديع بتي التقى القائد الجديد لبعثة الناتو لمهمات التدريب في العراق الجنرال جيني كارغنان في مبنى وزارة الدفاع الكندية، وجرى خلال اللقاء بحث الاوضاع الامنية في العراق وتسهيل عمل البعثة التدريبية للحلف في العراق و سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات العسكرية بين البلدين».

وأشادت الجنرال بحسب البيان، بـ»علاقات الصداقة بين العراق وكندا»، مؤكدة ان «نجاح البعثة هو نجاح للعراق ايضاً».

من جانبه، قدم السفير شكره الى كندا والبعثة لمواقفها الداعمة للعراق والقوات الأمنية مؤكداً أهمية تعميق التعاون في المجال الأمني والعسكري.

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