تأخر وصول موازنة 2020 إلى البرلمان

2019/10/20 | 21:56

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد / الصباح

عَزَت اللجنة المالية النيابية تأخر وصول مشروع قانون الموازنة الى البرلمان إلى الاتفاق مع كردستان ومطالب المتظاهرين.



وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح صحفي: إنه “كان من المفترض أن ترسل الحكومة مشروع قانون الموازنة الى مجلس النواب يوم 15 من الشهر الجاري، لكن عدم توصل بغداد واربيل الى اتفاق أخّرَ ذلك”.



واضاف أن “السبب الآخر لتأخر الموازنة هو أن أغلب مطالب المتظاهرين ترتبط بالجهات المالية، لذا يجب تضمينها في مشروع القانون”.

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