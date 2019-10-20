“حقوق الانسان”: ننتظر تقرير الحكومة الرسمي لنكشف أسماء المتورطين بقمع المواطنين في التظاهرات

2019/10/20 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكدت عزمها اقامة دعاوى قضائية بحقهم بغداد- وعد الشمري: أكدت المفوضية العليا المستقلة لحقوق الانسان، أمس الاحد، عزمها كشف اسماء جميع المتورطين بأحداث التظاهرات أمام الرأي العام، لافتة إلى دعاوى قضائية سترفعها امام المحاكم لمحاسبتهم عن افعالهم المخالفة للقانون، مشددة على ضرورة تحليل التسجيلات الفيدوية والصوتية المنسوبة إلى مسؤولين تظهر تحريض على المواطنين.وقال عضو ...

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