وزير الدفاع الاميركي: سننقل كل قواتنا من سوريا إلى العراق

2019/10/20 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الصباح الجديد ـ وكالات: قال وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر إن من المتوقع انتقال كل القوات التي تنسحب من شمال سوريا والتي يبلغ عددها نحو ألف جندي إلى غرب العراق لمواصلة الحملة ضد مقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية و“للمساعدة في الدفاع عن العراق“.وقال إسبر للصحفيين وهو في طريقه للشرق الأوسط إن” الانسحاب الأمريكي ماض على ...

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