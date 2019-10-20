وزارة النفط تدعو المتظاهرين الى عدم التأثير على صادرات البلاد من الخام

2019/10/20 | 22:12

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد ـ الصباح الجديد: دعت وزارة النفط المواطنين الذين يعتزمون تنظيم تظاهرات مقبلة إلى عدم التأثير على القطاع النفطي كون ذلك قد يؤدي إلى إيقاف الصادرات ويؤثر على تمويل الموازنة العامة للدولة العراقية.وقال وكيل الوزارة لشؤون الاستخراج فياض حسن للمربد إن التظاهر حق مشروع على أن لا تؤثر على القطاع النفطي والمنشات الحيوية والاقتصادية ...

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