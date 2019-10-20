السلطات الإيرانية تعتقل عددا من العاملين برئاسة الجمهورية بتهمة التعاون مع صحفي معارض

2019/10/20 | 22:13

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

القت الأجهزة الأمنية الايرانية، القبض على عدد من العاملين بمكتب رئاسة الجمهورية، بتهمة التعاون مع صحفي معارض للنظام.

وأكد عضو البرلمان عن التيار المتشدد جواد كريمي قدوسي، في تغريدة على تويتر، خبر اعتقال هؤلاء العاملين بمكتب الرئاسة، بتهمة التعاون مع الصحفي ” روح الله زم” الذي سبق وان اعتقله الحرس الثوري، مشددا على ضرورة الاخذ بنظر الاعتبار، دور مستشار الرئيس الإيراني للشؤون الثقافية والإعلامي “حسام الدين آشنا” وتعاونه مع ” زم “، وتوضيح تلك الاعتقالات والمتعاونين مع الصحفي في الرئاسة، للشعب الإيراني.

وكان جهاز الاستخبارات في الحرس الثوري، قد أعلن قبل أيام، اعتقال الصحفي المعارض البارز “روح الله زم”، بعد استدراجه إلى داخل البلاد بعملية امنية، على خلفية ادارته موقع “آمد نيوز”، الذي تتهمه السلطات الإيرانية، بالتحريض على النظام، واثارة الاحتجاجات الشعبية.

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