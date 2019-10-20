إبراهيم مشارة - المجد للرافضين

2019/10/20 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #إبراهيم_مشارة منذ ميلادي…..وأنا أحب الوطنكبرت أتمثله في وجه أمي وحبيبتيورمان حقلنا، وبيادره والرابيةوإيقاع تماوج سنابله الذهبيةوثغاء خرفانه وخرير الساقيةكل الأقمار لا تشبه بدر وطنيوكل النساء لا يشبهن حبيبتي الأبديةلكنهم أفرغوا حب الوطن من معنى الثوريةوالخبز والورد والحب والنارواختزلوه في حفظ الأناشيد الوطنيةوماذا يبقى من الوطن وقد

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