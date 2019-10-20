سامي الذيب - لماذا يوميًا يدعوني للإسلام؟

2019/10/20 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #سامي_الذيب في الأسابيع السابقة فوجئت بتعليقات كثيرة جدًا على صفحتي في الفيسبوك من طرف أشخاص يدعوني للإسلام، بعضهم يكررون نفس العبارة في كل تعليق.وأحد هؤلاء المعلقين يتدخل خلال تسجيل أشرطتي ويكتب لي دائما نفس التعليق انقله لكم هنا:​-;-يا سامي أفق لعمرك فقد بلغت من العمر عتية وسوف تموت وتندم على كل شيء وتقول لله أرجعني وسوف أسلم ولن ترجع فتب وصلي وأدخل الإسلام قبل فوات الاوان فيغفر الله لك ذنوبك وت......

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