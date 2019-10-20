عباس علي العلي - بيان من التجمع المدني الديمقراطي للتغيير والأصلاح...

2019/10/20 | 22:15

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #عباس_علي_العلي إلى _أبناء شعبنا العراقي الأبيشباب الوطن الذين لا يملكون إلا صدور عارية يسكنها حب العراق وشعبه، والإيمان بالمستقبل الأمن لوطن حر مستقل يحضن شعبه ويمنحه حق الحياة الكريمة.أيتها العراقيات سليلات المجد والبطولة...ونحن على أعتاب مرحلة الشروع بالتغيير الوطني الشامل الذي بدأ منذ أن صرخ أول عراقي مطالبا بحق العراقيين في الأستقلال الكامل والتحرر من هيمنة المحتلين وأذنابهم وأدواتهم التي مزق......

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