مراسل واع من بيروت: الورقة الاقتصادية التي يجري تداولها ليست ورقة الحريري

2019/10/20 | 22:16

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أفاد مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن الورقة الاقتصادية التي يتم تداولها ليست ورقة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، مستدركاً بأن مصادر أشارت إلى كونها تتضمن نقاطاً يقترحها رئيس الحكومة.

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